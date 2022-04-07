В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора

 

Власти в Баку и Ереване согласовали подготовку мирного договора между двумя странами, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили "желание быстро продвигаться к мирному соглашению" и договорились поручить его подготовку министрам иностранных дел, указывается в опубликованном в ночь на четверг, 7 апреля, заявлении Европейского совета по итогам встречи Мишеля с лидерами двух кавказских государств в Брюсселе.

Одновременно сообщается, что до конца апреля будет созвана совместная пограничная комиссия для делимитации и демаркации границы, а также обеспечения стабильности и безопасности пограничных районов. Стороны также подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, отмечается далее.

Необходимость усилий для преодоления напряженности

Между тем Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном и необходимость совместных усилий для преодоления напряженности и создания "безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе". Он также призвал к полному и скорейшему урегулированию всех нерешенных гуманитарных вопросов, в том числе "освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести", подчеркнув поддержку ЕС в этом вопросе.

Глава Евросовета заявил о "важности гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования". "ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции", - отметил он.

Восстановление коммуникаций между странами

Алиев и Пашинян также обсудили восстановление коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном, а также на Южном Кавказе в целом. "Президент Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений. ЕС готов поддержать развитие каналов связи", - указывается далее в заявлении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года с началом там активных боевых действий. 9 ноября того же года Алиев, Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление, в результате чего вооруженные действия в зоне конфликта были полностью прекращены. Документ предусматривал, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, дислоцировался миротворческий контингент РФ. При этом полного урегулирования конфликта пока достичь не удается.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:23 Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах

08:57 По программе «5-7-9» с начала войны банки выдали кредитов на 1,1 миллиарда

08:53 Кабмин расширил доступ аграрных предприятий к льготному кредитованию

08:35 В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции

08:29 Евро восстанавливается к доллару 7 апреля после пятидневного снижения

08:14 Фондовые биржи АТР снижаются 7 апреля вслед за индексами Уолл-стрит

07:59 Фондовые индексы США упали 6 апреля

06.04 Международные резервы Украины в марте выросли на 2%, до $28,1 млрд - НБУ

06.04 Британское Казначейство разрешит использовать стейблкоины и выпустит NFT

06.04 Кредитный портфель украинских банков в феврале-2022 сократился на 3,6%, NPL сократился на 13,2% - НБУ

06.04 В Glassnode отметили продолжение тенденции к накоплению биткоинов среди китов

06.04 Евро вышел в плюс к доллару 6 апреля после достижения месячного минимума

06.04 Фондовые биржи АТР закрыли торги 6 апреля в основном в минусе на всплеске COVID-19

06.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.04.22

06.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.04.22

• дальше…

09:23 Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах

09:18 В Украине упростили получение лицензии на основные виды автомобильных перевозок

09:03 НКЦБФР во время войны позволила проводить общее собрание акционеров дистанционно

08:57 По программе «5-7-9» с начала войны банки выдали кредитов на 1,1 миллиарда

08:53 Кабмин расширил доступ аграрных предприятий к льготному кредитованию

08:40 Нефть дорожает 7 апреля на перспективах сокращения предложения

06.04 Международные резервы Украины в марте выросли на 2%, до $28,1 млрд - НБУ

06.04 Для Украины создали Фонд для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры

06.04 Галущенко обвинил МАГАТЭ в попытке легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС

06.04 Нефть 6 апреля дорожает на ожиданиях сокращения предложения

• дальше…

10:30 Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

10:15 В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора

09:40 Проблема не только в газе: от каких металлов из России сильно зависит ФРГ

09:30 Chanel запрещает продажу предметов роскоши для использования в России

09:08 Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники

08:49 В России выдача кредитов наличными обвалилась почти на 90% в марте

08:46 В немецком аэропорту задержан грузовой самолет, связанный с РФ

08:35 В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции

08:32 Глава Минфина США предупредила Китай о санкциях в случае обострения обстановки вокруг Тайваня

08:25 «Дочка» ВТБ в Лондоне не может выплатить долги, просит временную администрацию

08:19 В США предъявлены обвинения российскому олигарху Константину Малофееву

08:11 На каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем – Блинкен

08:07 США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения

06.04 Еврокомиссия призвала Мальту отменить «золотые паспорта»

06.04 Бельгия заморозила трансакции из РФ на $215 млрд и активы россиян на $3 млрд

• дальше…

06.04 Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

04.04 Киевский метрополитен возобновил движение поездов по Южному мосту

28.03 В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко

27.03 Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым

26.03 В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

25.03 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

24.03 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

23.03 Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

• дальше…

10:30 Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

09:08 Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники

08:11 На каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем – Блинкен

08:07 США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения

06.04 Боррель: мы будем продолжать вооружать и поддерживать Украину для того, чтобы положить конец войне

06.04 Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматическое оружие и гранатометы

06.04 США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины

05.04 Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты

05.04 ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и ​​другое

05.04 Болгария, вероятно, начнет отправлять военную помощь Украине

05.04 В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины

04.04 После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России

04.04 Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны

03.04 Британский премьер хочет обеспечить Украину оружием для защиты с моря - СМИ

03.04 Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский

• дальше…

06.04 Windows 11 получит функции шумоподавления, размытия фона, кадрирования и коррекции взгляда во время видеозвонков

06.04 Облачную Windows 365 можно будет использовать офлайн – Microsoft плотнее интегрирует её с Windows 11

06.04 За I квартал хакеры похитили $1,22 миллиарда с криптовалютных платформ

06.04 Представлено «суперприложение» Uber: в него добавят самолёты, автобусы и поезда

06.04 Intel приостанавливает работу в России и Беларуси

06.04 Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире

05.04 Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета

05.04 Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии

05.04 Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb

05.04 Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter

04.04 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

04.04 Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД

04.04 Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России

04.04 В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности

04.04 Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно