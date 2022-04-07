В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора

Власти в Баку и Ереване согласовали подготовку мирного договора между двумя странами, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили "желание быстро продвигаться к мирному соглашению" и договорились поручить его подготовку министрам иностранных дел, указывается в опубликованном в ночь на четверг, 7 апреля, заявлении Европейского совета по итогам встречи Мишеля с лидерами двух кавказских государств в Брюсселе.

Одновременно сообщается, что до конца апреля будет созвана совместная пограничная комиссия для делимитации и демаркации границы, а также обеспечения стабильности и безопасности пограничных районов. Стороны также подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, отмечается далее.

Необходимость усилий для преодоления напряженности

Между тем Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном и необходимость совместных усилий для преодоления напряженности и создания "безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе". Он также призвал к полному и скорейшему урегулированию всех нерешенных гуманитарных вопросов, в том числе "освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести", подчеркнув поддержку ЕС в этом вопросе.

Глава Евросовета заявил о "важности гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования". "ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции", - отметил он.

Восстановление коммуникаций между странами

Алиев и Пашинян также обсудили восстановление коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном, а также на Южном Кавказе в целом. "Президент Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений. ЕС готов поддержать развитие каналов связи", - указывается далее в заявлении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года с началом там активных боевых действий. 9 ноября того же года Алиев, Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление, в результате чего вооруженные действия в зоне конфликта были полностью прекращены. Документ предусматривал, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, дислоцировался миротворческий контингент РФ. При этом полного урегулирования конфликта пока достичь не удается.