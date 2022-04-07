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Chanel запрещает продажу предметов роскоши для использования в России
09:30 07.04.2022 |
Французский гигант по продаже товаров класса люкс Chanel перестал продавать свою продукцию людям, которые намерены вывезти ее в Россию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.
«Мы ввели процесс, согласно которому мы просим клиентов, основное место жительства которых мы не знаем, подтвердить, что покупаемые ими товары не будут использоваться в России», - заявила компания.
В Chanel добавили, что санкции против России, введенные ЕС, а также Швейцарией, запрещают продажу предметов роскоши лицам, которые намерены использовать их в России.
Компания подчеркнула, что соблюдает все законы, включая законы о торговых санкциях.
Представитель МИД россии Мария Захарова уже обвинила Chanel в присоединении к «русофобской» кампании по «отмене» россии.
В начале марта розничные торговцы роскошными товарами, среди которых Chanel, LVMH, Hermes и Kering, заявили, что временно закрывают свои магазины в россии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.
Европа и США уже ввели ряд санкций против России. Санкционное давление постепенно усиливается.
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