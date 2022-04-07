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В России выдача кредитов наличными обвалилась почти на 90% в марте
08:49 07.04.2022 |
На фоне роста банковских ставок в марте в России зафиксировали обвал выдачи кредитов наличными - почти на 90% в марте.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Frank RG.
За месяц российские банки выдали кредитов наличными на 76 млрд рублей. Это минимальное значение с февраля 2015 года - тогда Центробанку РФ, как и сейчас, пришлось прибегать к экстремальному повышению ключевой ставки.
"Выдача кредитов наличными российскими банками в марте упала на 86,83% в годовом выражении, до 76,3 млрд рублей.
В феврале 2022 года банки выдали кредитов наличными на 484,8 млрд рублей - таким образом, объем кредитования сократился на 84,27% в месяц. Снизился и средний размер кредита - на 44%, примерно до 167,6 тысяч рублей. В общей сложности выдача кредитов физлицам по сравнению с февралем снизилась почти на 40%, до 657 млрд рублей", - говорится в статье.
Объем автокредитов снизился на 78,5% в месячном и почти на 77% в годовом выражении, до 21 млрд рублей, средний размер кредита снизился на четверть до февральских значений, до 1,026 млн рублей.
Объем pos-кредитов по сравнению с февралем упал на 54%, до 14,4 млрд рублей, средний размер кредита снизился вдвое - до 21,5 тысячи рублей.
"Вырос только рынок ипотеки - в марте банки выдали жилищных кредитов на 545,5 млрд рублей, что почти на 14% больше по сравнению с февралем и на 8% - с данными годовой давности. При этом средний размер выданных в марте ипотечных кредитов за месяц снизился на 8,7%, до 3,23 млн. рублей", - пишет издание.
Когда Центробанк РФ поднял ставку до 20%, банки были вынуждены отреагировать и поднять ставки по кредитам, что и спровоцировало падение, заявил проектный лидер Frank RG Артем Мосин.
По словам Мосина, именно усиление риск-подходов банков явилось основной причиной падения объемов кредитования.
"Люди стремились успеть купить технику и другие товары, опасаясь, что цены на них продолжат расти и взять под это кредиты. Но банки, скорее всего, жестче относились к таким кредитам. В то же время в апреле кредиты наличными могут немного возрасти, хотя и не до февральских уровней - за счет того, что банки снизят ставки, ослабят процессы скоринга и будут одобрять больше кредитов", - предполагает эксперт.
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