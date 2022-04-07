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«Дочка» ВТБ в Лондоне не может выплатить долги, просит временную администрацию
08:25 07.04.2022 |
Дочерняя компания российского ВТБ Капитала, попавшего под западные санкции, просит Британию установить временную администрацию для плавного выхода с рынка.
Об этом сообщает Financial Times.
Британский филиал российского банка не может уплатить долги после того, как его отключили от банковских услуг и международной системы SWIFT. Следовательно, она просит Британию ввести временную администрацию с учетом влияния "парализующих" санкций в ответ на российское вторжение в Украину.
ВТБ Капитал говорит, что не смог найти банк, позволяющий ему открыть или управлять счетом. В банке говорят, что администрация позволит организованно ликвидировать компанию, которая есть на бумаге, является платежеспособной с чистыми активами в 338 млн долларов.
Высокий суд Лондона заявил, что готов разрешить установление администрации в банке, но для этого должно получить сначала разрешение от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC), регулирующее санкции США.
Во вторник ВТБ был добавлен в санкционный список ЕС: банк будет подпадать под полный запрет на транзакции и теперь будет полностью отрезан от рынков. Но этот шаг был скорее символичным, поскольку ВТБ с начала марта находился в процессе сворачивания своей деятельности в Европе.
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