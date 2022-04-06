The Insider напомнил о не охваченных санкциями приближенных Путина

Санкции ЕС против России, развязавшей войну против Украины, охватили уже почти 900 человек, но под них не попали еще ряд приближенных президента РФ Владимира Путина, и некоторые ответственные за военную агрессию политики и бенефициары. В среду, 6 апреля, издание The Insider опубликовало перечень россиян, которые, по его мнению, также должны оказаться в черных списках Запада.

Первой в статье называется бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая "не просто входит в ближайшее окружение Путина, но и является главой совета директоров "Национальной медиа группы" Юрия Ковальчука, владеющей акциями Первого канала, РЕН ТВ и других СМИ". Кроме того, ЕС до сих пор не ввел санкции в отношении предполагаемых дочерей Путина Марию Воронцову и Катерину Тихонову, отмечает The Insider.

Под санкции еще не попали Терешкова и Навка

Несмотря на то, что в черном списке ЕС числятся уже почти все депутаты Госдумы, там отсутствует бывшая космонавтка Валентина Терешкова, "хотя именно ей досталась роль главного публичного лоббиста конституционной реформы, позволившей Путину "обнулить" президентские сроки и продлить правление", указывается далее.

Издание также включило в свой список жену пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяну Навку, ряд связанных с российским режимом олигархов и миллиардера Дмитрия Саблина, которого оно назвало идеологом войны с Украиной и одним из богатейших депутатов Госдумы.

Между тем западные СМИ, в частности Financial Times, сообщают о планах ЕС включить в санкционные списки дочерей Путина, а также нескольких близких российскому президенту олигархов.