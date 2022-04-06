Intel приостанавливает работу в России и Беларуси

Американская Intel Corp., разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, приостановила деятельность в России, сообщается на сайте компании.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, компания приостановила поставку своей продукции в Россию и Беларусь в начале марта.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в Intel Technologies (российская "дочка" Intel) работает около 60 человек. Выручка компании за 2020 год составила 1 млрд рублей, чистая прибыль - 67 млн рублей. Вместе с тем, большая часть продукции Intel продается не через российскую "дочку", а в составе компьютерной техники различных производителей.