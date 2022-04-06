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России не хватает чипов для карточек своей платежной системы Мир: просит у Китая
09:06 06.04.2022 |
Российская платежная система "Мир" после западных санкций не может найти чипов для своих карт и ищет их в Китае, где из-за вспышки коронавируса тоже сократилось производство.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора компании.
Член правления Национальной платежной системы (НСПК) Олег Тишаков заявил, что Россия сталкивается с дефицитом микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой после санкций.
Он говорит, что несколько китайских поставщиков согласились работать с агрессором, и процесс сертификации продолжается.
В марте международные платежные системы Visa, Mastercard и American Express сообщили о своем выходе из РФ из-за ее вторжения в Украину. При этом в результате западных санкций государство-террорист больше не может покупать чипы у ЕС или США.
Таким образом, россияне массово открывают карточки российской национальной системы "Мир", которая в кобейджинге с UnionPay выпускает карточки, которые все же позволят россиянам рассчитываться в интернете. Однако теперь чипов для их выпуска не хватает.
Карточки "Мир" принимаются только некоторыми банками в отдельных странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.
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