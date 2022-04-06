Запад заморозил 60% российских резервов, но страну питает энергоимпорт ЕС

Западные санкции заморозили 350 млрд долларов российских золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема, но агрессор может дальше поддерживать рубль за счет поставок в ЕС газа и нефти.

Об этом сообщает Guardian.

Цифру в 350 млрд долларов обнародовала министерка иностранных дел Британии Лиз Трасс в ходе визита в Варшаву, столицу Польши. Общий объем российских резервов оценивается в 604 млрд долларов.

Таким образом, после западных санкций, направленных на Центробанк России и Фонд национального богатства, РФ не может использовать большую часть золотовалютных резервов для поддержки рубля. При этом резервы падают - российский центральный банк объявил, что его резервы упали с февраля и начала войны на 38,8 млрд. долларов до 604,4 млрд. долларов на 25 марта.

Учитывая это, России понадобится меньше года, чтобы исчерпать оставшиеся валютные резервы, к которым она может получить доступ. Но на практике Россия использует средства, полученные в результате закупки российского газа в Европе через Газпромбанк для получения иностранной валюты и поддержки рубля.

Треть российского экспорта угля направляется в Европу в страны экономического сотрудничества и развития. Германия, Нидерланды, Турция и Польша вместе получили 24% всего российского экспорта угля в 2021 году.

С февраля ЕС потратил 710 миллионов евро на российский уголь, 9,6 миллиарда евро на российский газ и 8,8 миллиарда евро на российскую нефть по данным группы Europe Beyond Coal.

Но вводить эмбарго на газ блок не смог даже после Бучанской резни, которую устроили россияне на Киевщине.

Что касается угля, то во вторник блок анонсировал эмбарго на него. То есть наименьшую часть энергетического экспорта РФ. Также ожидаются санкции на российскую нефть.