Россия преднамеренно срывает поставки казахстанской нефти на европейский рынок, чтобы удерживать цены в Европе на высоком уровне и тем самым подрывать экономику Евросоюза, объявившего широкомасштабные санкции против РФ после ее нападения на Украину. Одновременно Москва демонстрирует свою власть Казахстану.

С такими утверждениями выступила немецкая экономическая газета Handelsblatt. Ее журналистское расследование, проведенное совместно с немецким исследовательским центром Correktiv, посвящено событиям вокруг порта Новороссийск, точнее - его нефтеналивных причалов.

Метеорологи Германии сомневаются в силе шторма в Новороссийске

"Как Россия с помощью придуманного шторма ограничивает поставки нефти в Европу" - таков заголовок онлайн-версии статьи. "На примере Центральной Азии, - гласит подзаголовок, - можно увидеть, как Москва использует сырье и маршруты его доставки, чтобы наращивать свое влияние".

Причиной того, что "в настоящее время в направлении Европы течет особенно мало казахстанской нефти", стал длившийся несколько дней шторм на Черном море, о последствиях которого было объявлено 22 марта: в Новороссийске вышли из строя два из трех выносных причальных устройств (ВПУ), с помощью которых нефть заливают в танкеры. Об этом подробно рассказывали самые разные российские СМИ.

Однако Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) сообщила Handelsblatt, что, по ее наблюдениям, погодные условия в упомянутые дни не были необычными для данного региона. Сила ветра достигала 20 марта самое большее 43 узлов, это соответствует 9-бальному шторму по международно принятой шкале Бофорта. Разрушительные ураганы - это 12 баллов и свыше 64 узлов.

Каспийский трубопроводный консорциум зависит от транзита через РФ

Как бы то ни было, "за 20-летню историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ветра", указывает Handelsblatt. Речь об инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) со штаб-квартирой в Москве. "Нефтепровод проходит по территории России, и российские фирмы доминируют в консорциуме, однако нефть в трубе принадлежит в основном таким западным фирмам, как Chevron, Shell и Eni, занимающимся нефтедобычей в Казахстане", - указывает газета.

Отметим, что ключевую роль в консорциуме играет российская государственная компания "Транснефть". Она также отвечает за транспортировку казахстанской нефти в порт Усть-Луга на Балтике по нефтепроводу "Дружба". Он, напомним, оказался в 2019 году сильно загрязненным хлорорганикой, от чего пострадали тогда и поставки из Казахстана.

"Даже если терминал действительно поврежден, Россия отводит чрезмерно много времени на его ремонт", - считает Handelsblatt. По данным российских СМИ, восстановление двух ВПУ может занять от трех недель до двух месяцев. В результате Казахстан, десятый по размерам экспортер нефти в мире, будет каждый месяц терять доходы в сотни миллионов долларов, указывает газета.

По ее мнению, "Москва использует Казахстан для давления на Запад. Терминал на Черном море важен для Европы. По этому трубопроводу ежегодно текут свыше 60 миллионов тонн нефти. Это почти 10 процентов европейского годового потребления".

Казахстан снижает план добычи нефти на 2022 год

Вывод Handelsblatt: "На примере Казахстана видна тактика, к которой Россия прибегает за пределами собственно театра военных действий в Украине". Газета напоминает, что военная доктрина Москвы предполагает ведение гибридных войн, в которых используются такие средства, как пропаганда, дезинформация, а также, видимо, манипуляции на мировом рынке нефти.

"Это может быть случайностью, но тогда это просто сенсационная случайность", - так в беседе с Handelsblatt расценил поломку двух из трех причальных устройств нефтеналивного терминала в порту Новороссийска казахстанский политический аналитик Газиз Абишев. Он расценивает происходящее как форму российского давления на Запад. В то же время министр энергетики Казахстана Булат Акшулаков, отмечает газета, заявил, что "подобный саботаж" не в интересах ни России, ни консорциума.

Как бы то ни было, 5 апреля министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров объявил, что его страна несколько снизила план добычи нефти на 2022 год.

В конце статьи Handelsblatt напоминает, что в начале года после массовых волнений в Казахстане туда вводились российские войска и возникла угроза суверенитету страны. Даже если трубопровод вскоре заработает, указывает далее газета, правительству Казахстана четко дали понять: "Достаточно всего лишь ухудшения погоды в российском порту Новороссийск, и экспорт казахстанской нефти в Европу будет прерван".