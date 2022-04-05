Danone хочет уйти из России – медиа

Французская продовольственная группа Danone рассматривает возможные пути ухода из России после публикации свидетельств об убийствах мирных жителей в городе Буча.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Danone рассматривает возможность ухода из России", - сказал источник, добавив, что компания хотела избежать потери активов или создания проблем для местного персонала, а также не лишать местное население продуктов питания в случае ее ухода.

Danone публично не комментировала ситуацию.

В 2021 году компания заработала около 5% своей выручки в России и менее 1% в Украине, где у нее около 1 тысяча сотрудников.

Danone - один из крупнейших в мире производителей производитель молочных продуктов и других продуктов питания. В числе ее брендов в РФ - Danone, "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Растишка", "Тёма", Danissimo и другие.