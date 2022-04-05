Ирландская группа Kingspan передаст активы российскому менеджменту

Ирландский производитель стройматериалов и сэндвич-панелей Kingspan передаст активы российскому менеджменту, включая завод в Гатчине, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Группа Kingspan уведомила правительство Ленинградской области о передаче своих активов в России в управление российскому менеджменту. Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине Ленинградской области, продолжат работу и выпуск продукции", - сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Он отметил, ссылаясь на информацию от руководства компании, что предприятия сегодня обеспечены долгосрочными заказами.

Ранее компания Kingspan объявила, что уходит из России. "Хотя решение об уходе было принято еще в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса", - говорилось в сообщении пресс-службы компании.

У Kingspan две производственные площадки в России - заводы в Гатчинском районе Ленинградской области и Невинномысске Ставропольского края.