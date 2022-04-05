Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb

Платформа для аренды жилья Airbnb запретила пользователям из России и Беларуси бронировать на сайте с 4 апреля.

Об этом говорится в сообщении компании.

Все бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 г. и позднее, отменены. Еще в начале марта Airbnb сообщила об остановке всех сделок на территории страны-агрессора и Беларуси.

Это значит, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте.

Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. ... Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb", - говорится в сообщении.