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Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
15:03 04.04.2022 |
Компания Wargaming сообщила, что идет из России и Белоруссии. Весь свой бизнес в этих двух странах компания выделила в фирму Lesta Studio, сообщается на сайте Wargaming.
"В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится в сообщении.
Санкт-петербургская студия Lesta станет независимой от Wargaming, а минскую студию вообще закрывают.
Wargaming ожидает значительных убытков из-за передачи своего российского бизнеса, никакой денежной компенсации это соглашение не предусматривает.
"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - заявили в компании.
Wargaming - компания, разработавшая игры World of Tanks и World of Warships. Они останутся доступными для россиян и белорусов.
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