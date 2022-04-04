Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России

Компания Wargaming сообщила, что идет из России и Белоруссии. Весь свой бизнес в этих двух странах компания выделила в фирму Lesta Studio, сообщается на сайте Wargaming.

"В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится в сообщении.

Санкт-петербургская студия Lesta станет независимой от Wargaming, а минскую студию вообще закрывают.

Wargaming ожидает значительных убытков из-за передачи своего российского бизнеса, никакой денежной компенсации это соглашение не предусматривает.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - заявили в компании.

Wargaming - компания, разработавшая игры World of Tanks и World of Warships. Они останутся доступными для россиян и белорусов.