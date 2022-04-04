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Американская ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ»
13:58 04.04.2022 |
Exxon Neftegaz Limited (ENL, "дочь" ExxonMobil, оператор проекта "Сахалин-1") в феврале проводила тендерную кампанию по отбору подрядчиков на проект "Дальневосточный СПГ". 2 марта ExxonMobil заявила о выходе из проекта Сахалин-1, отказываясь инвестировать в россию.
«ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы приступаем к прекращению деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», - пояснили в компании.
В проекте Сахалин-1 участвуют ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, «Роснефть» - 20%, ONGC (Индия) - 20%.
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