В России цены на новые автомобили выросли на 40%

Новые автомобили в России на фоне девальвации рубля и прекращения поставок подорожали в среднем на 40% за март.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрос, проведенный среди дилеров, и данные "Автостата".

Наибольшее подорожание - до 60% - касается премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии.

По данным "Автостата", у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, не убравших прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%.

"В марте дважды дорожала и Lada - АвтоВАЗ, по данным Автостата, повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24-39%", - говорится в статье.

Активнее всего, в среднем на 50-60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента.

При этом доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки.

"Именно здесь - основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это чувствуем", - говорят участники рынка.

"По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет", - добавляют дилеры.