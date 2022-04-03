Грузия поддерживает Украину, но не присоединится к санкциям против России - премьер

Грузия не присоединится к экономическим санкциям против России, исходя из интересов страны и народа, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"В первый же день, и сегодня, и завтра, всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа. Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить... Со стороны Грузии экономических санкций не будет", - сказал Гарибашвили журналистам в воскресенье.

По его словам, Грузия на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину.

"Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны - патриот должен делать все возможное", - заявил Гарибашвили.

Он также не одобряет участие добровольцев в боевых действиях в Украине и призывает граждан выражать солидарность с украинским народом в любой другой форме, включая оказание гуманитарной помощи.

Гарибашвили сообщил, что Грузия уже отправила в Украину до 400 тонн гумпомощи.