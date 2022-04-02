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За две недели марта российскую «кровавую» нефть перевозили 116 танкеров из 19 стран
14:11 02.04.2022 |
Во второй половине марта российскую кровавую нефть из Черного и Азовского морей перевозили 116 танкеров, принадлежащих судовладельцам из 19 стран.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
«Судовладельцы танкеров с кровавой нефтью: 14-31 марта российскую кровавую нефть из Черного и Азовского морей перевозили 116 танкеров, принадлежащих судовладельцам из 19 стран», - говорится в сообщении.
По информации Клименко, абсолютным лидером по транспортировке российской нефти является Греция, компаниям которой принадлежит 51 танкер (44%). Кроме того, 29 танкеров (25%) - российские, 70 танкеров (60%) - суммарно принадлежат судовладельцам из стран ЕС и НАТО.
Кроме названных выше стран, танкеры принадлежат: Турция - 6, Монако - 5, Сингапур - 5, Германия - 3, Румыния - 3, Южная Корея - 2, США - 2, Китай - 1, Дания - 1, Финляндия - 1, Индия - 1, Израиль - 1, Италия - 1, Норвегия - 1, ОАЭ - 1, Великобритания - 1, Либерия - 1.
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