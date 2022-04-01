Казахстан обещает не стать инструментом для обхода санкций против РФ

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС, введенных в отношении России из-за войны в Украине. "Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества, - заявил в пятницу, 1 апреля, первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. - Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС".

По словам Сулейменова, Казахстан "будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России", потому что по-другому экономика республики не работает. "Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев", - отметил первый замглавы администрации президента Казахстана.

Россия стала мировым лидером по санкциям

После признания независимости так называемых народных республик Донбасса и последовавшего затем вторжения в Украину Россия стала мировым лидером по количеству санкций, которые ввели против нее другие государства. Как следует из данных глобальной базы по отслеживанию санкционных ограничений Castellum.ai, в отношении Москвы по состоянию на 1 апреля введены 8064 ограничительные меры.

До 22 февраля Россия находилась в этом рейтинге на второй строчке после Ирана. На тот момент против Тегерана было введено 3616 санкционных ограничений, против Москвы - 2754. На третьей строчке находилась Сирия с 2608 санкциями. После начала войны в отношении Москвы было введено 5310 новых санкций и Россия намного опережает Иран.