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В России хотят отказаться от бумажных чеков из-за дефицита кассовой ленты
11:39 01.04.2022 |
Минпромторг России предложил Федеральной налоговой службе отказаться от бумажных чеков и разрешить магазинам предоставлять его в бумажном или электронном виде по просьбе покупателя.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
В министерстве изданию подтвердили подлинность документа.
"В документе говорится, что кассовая лента подорожала, и если ее стоимость останется на нынешнем уровне, это приведет к росту расходов розничной торговли примерно на 30 млрд рублей в год", - говорится в сообщении.
Зарубежные поставщики кассовой ленты снизили поставки, но российские компании не сокращали ее производство. Сети магазинов пока не отмечают недостатка кассовой ленты, но резко увеличили ее закупку, отметил Евтухов.
Минпромторг РФ вместе с ритейлерами ищут новых поставщиков ленты, в том числе за рубежом.
"Российская сторона уже провела переговоры с китайской компанией, и та готова начать поставки в Россию, у производителя есть свободные мощности. Поэтому Минпромторг предложил ФПС сохранить действующий мораторий на привлечение ритейлеров к ответственности за то, что они не выдают чеки", - говорится в статье.
В ФНС отметили, что одной из основных целей кассовой реформы является защита бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны компаний, сокращающих свои расходы за счет уклонения от налогов.
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