Производители отказываются продавать российским дистрибуторам смартфоны в рассрочку

Российские дистрибуторы и розничные сети рассказывают об изменении условий поставок смартфонов в страну. Теперь электроника практически не продаётся производителями в рассрочку, либо сроки этой рассрочки минимальны.

ак сообщает «Коммерсант», ситуацию усложняет рост стоимости кредитования бизнеса вслед за повышением ключевой ставки Центробанка России. Во многом из-за этого цены на смартфоны в марте поднялись на 30 %. Ещё одним негативным фактором является высокая волатильность курса рубля в отношении других валют.

По данным дистрибутора diHouse, сокращение рассрочек может быть связано с ограничением лимитов страховыми организациями для страхования дебиторской задолженности российского бизнеса. Впрочем, компании уже ищут новые механизмы кредитования.

Изменение практики продаж российским дистрибуторам и ретейлу сказывается не только на розничных ценах новых устройств, но и уже отгруженных. В целом отгрузочная стоимость цифровой техники со стороны вендоров и дистрибуторов в марте выросла на 30 %. По имеющимся данным остановили поставки пока только Samsung и Apple, остальные либо продолжают их, либо ещё не определились.