Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Производители отказываются продавать российским дистрибуторам смартфоны в рассрочку
10:26 01.04.2022 |
Российские дистрибуторы и розничные сети рассказывают об изменении условий поставок смартфонов в страну. Теперь электроника практически не продаётся производителями в рассрочку, либо сроки этой рассрочки минимальны.
ак сообщает «Коммерсант», ситуацию усложняет рост стоимости кредитования бизнеса вслед за повышением ключевой ставки Центробанка России. Во многом из-за этого цены на смартфоны в марте поднялись на 30 %. Ещё одним негативным фактором является высокая волатильность курса рубля в отношении других валют.
По данным дистрибутора diHouse, сокращение рассрочек может быть связано с ограничением лимитов страховыми организациями для страхования дебиторской задолженности российского бизнеса. Впрочем, компании уже ищут новые механизмы кредитования.
Изменение практики продаж российским дистрибуторам и ретейлу сказывается не только на розничных ценах новых устройств, но и уже отгруженных. В целом отгрузочная стоимость цифровой техники со стороны вендоров и дистрибуторов в марте выросла на 30 %. По имеющимся данным остановили поставки пока только Samsung и Apple, остальные либо продолжают их, либо ещё не определились.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Канада запретит продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году
|Производители отказываются продавать российским дистрибуторам смартфоны в рассрочку
|Россияне стали намного чаще отдавать технику и электронику в ремонт
|Казахстан заявил, что готов помочь компаниям из ЕС продавать товары в Россию
|Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster
|Президент Европарламента едет в Киев
Это интересно
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739