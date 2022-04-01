Россияне стали намного чаще отдавать технику и электронику в ремонт

В марте 2022 года россияне отдавали технику в ремонт на 45 % чаще, чем в марте 2021 года и на 11 % чаще, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщил ресурс CNews со ссылкой на информацию «Авито Услуги», сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет.

Значительнее всего популярность услуг по ремонту выросла по сравнению с прошлым годом в Омске (+110 %), Иркутске (+104 %) и Москве (+77 %).

Вырос спрос на ремонт техники Apple, которую в марте ремонтировали на 40 % чаще, чем месяцем ранее, что, по всей видимости, связано с новостями о приостановке поставок продукции Apple в Россию. Например, спрос на ремонт iPad по сравнению с прошлым месяцем вырос на 114 %, на ремонт iPhone - на 25 % (на 60 % по сравнению с мартом 2021 г.). В частности, в Тюмени спрос на ремонт смартфонов Apple вырос на 65 %, Ижевске - на 55 %, в Москве и Санкт-Петербурге - на 30 %. Ноутбуки MacBook отдавали в ремонт на 10 % чаще по сравнению с февралём. Наибольший рост спроса на ремонт был отмечен в Красноярске (+62 %) и Иркутске (+57 %). В Москве рост составил 19 %.

Рост спроса на услуги ремонта коснулся и смартфонов, которые в марте на 47 % чаще отдавали в ремонт, чем в марте прошлого года (на 22% чаще по сравнению с февралём). Больше всего спрос вырос по сравнению с прошлым годом в Иркутске (+119 %) и Уфе (+85 %).

Спрос на ремонт фото-, видео- и аудиотехники увеличился в марте почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Наибольшая динамика спроса была отмечена в Кемерове (в 5,5 раз) и Омске (+439 %).

Также чаще россияне ремонтировали телевизоры, бытовую технику и игровые приставки: телевизоры - на 47% чаще, чем годом ранее, приставки - на 75 %, бытовую технику - на 14 %. Наибольшей популярностью пользовался ремонт приставки Sony Playstation 4 (+26 %).