Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россияне стали намного чаще отдавать технику и электронику в ремонт
09:48 01.04.2022 |
В марте 2022 года россияне отдавали технику в ремонт на 45 % чаще, чем в марте 2021 года и на 11 % чаще, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщил ресурс CNews со ссылкой на информацию «Авито Услуги», сервиса для привлечения заказов на услуги через интернет.
Значительнее всего популярность услуг по ремонту выросла по сравнению с прошлым годом в Омске (+110 %), Иркутске (+104 %) и Москве (+77 %).
Вырос спрос на ремонт техники Apple, которую в марте ремонтировали на 40 % чаще, чем месяцем ранее, что, по всей видимости, связано с новостями о приостановке поставок продукции Apple в Россию. Например, спрос на ремонт iPad по сравнению с прошлым месяцем вырос на 114 %, на ремонт iPhone - на 25 % (на 60 % по сравнению с мартом 2021 г.). В частности, в Тюмени спрос на ремонт смартфонов Apple вырос на 65 %, Ижевске - на 55 %, в Москве и Санкт-Петербурге - на 30 %. Ноутбуки MacBook отдавали в ремонт на 10 % чаще по сравнению с февралём. Наибольший рост спроса на ремонт был отмечен в Красноярске (+62 %) и Иркутске (+57 %). В Москве рост составил 19 %.
Рост спроса на услуги ремонта коснулся и смартфонов, которые в марте на 47 % чаще отдавали в ремонт, чем в марте прошлого года (на 22% чаще по сравнению с февралём). Больше всего спрос вырос по сравнению с прошлым годом в Иркутске (+119 %) и Уфе (+85 %).
Спрос на ремонт фото-, видео- и аудиотехники увеличился в марте почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Наибольшая динамика спроса была отмечена в Кемерове (в 5,5 раз) и Омске (+439 %).
Также чаще россияне ремонтировали телевизоры, бытовую технику и игровые приставки: телевизоры - на 47% чаще, чем годом ранее, приставки - на 75 %, бытовую технику - на 14 %. Наибольшей популярностью пользовался ремонт приставки Sony Playstation 4 (+26 %).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россияне стали намного чаще отдавать технику и электронику в ремонт
|Казахстан заявил, что готов помочь компаниям из ЕС продавать товары в Россию
|Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster
|Президент Европарламента едет в Киев
|Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
|В Германии рассматривают национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» - СМИ
Это интересно
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
|NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году