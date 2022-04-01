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Казахстан заявил, что готов помочь компаниям из ЕС продавать товары в Россию
09:37 01.04.2022 |
Казахстан предлагает помощь европейским компаниям, которые хотят продолжать продавать товары в Россию, но хотят избежать каких-либо негативных последствий.
Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Politico, пишет "Европейская правда".
"Европейские компании уходят из России либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений. Они хотят быть где-то по соседству, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели бы разделить российский потребительский рынок", - сказал Сулейменов.
Он рассказал, что встречался в Брюсселе с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и Европейская комиссия в целом поддерживает такое решение
Сулейменов подчеркнул, что Казахстан предлагает не способ обойти международные санкции, а помочь компаниям законно продавать россиянам такие товары, как кроссовки и футболки.
Предложение Казахстана - и заявление о том, что оно поддержано Еврокомиссией - вероятно, вновь разожжет дебаты о компаниях, пытающихся разобраться в этических вопросах работы в путинской России. Компании взвешивают риски, связанные с сохранением своих операций в России, на фоне растущих призывов участников кампании бойкотировать страну.
Казахстан имеет привилегированный доступ на российский рынок через Евразийский экономический союз.
Сулейменов сказал, что хотел бы уточнить у Комиссии, не возражает ли она против "возможностей", которые создает для Казахстана вторжение России в Украину для привлечения европейского бизнеса.
"Мы только что обсудили это с комиссией, согласны ли они с этим. Мы получили идеальный ответ, что до тех пор, пока режим санкций соблюдается - и, конечно, Казахстан соблюдает все другие обязательства, ВТО, соглашения об избежании двойного налогообложения и все такое - они более чем рады, что европейские компании находятся в Казахстане", - сказал он.
По словам Сулейменова, Казахстан занимает нейтральную позицию в отношении войны в Украине: "Мы не поддерживаем какую-либо часть конфликта ни в военном, ни в политическом отношении, но мы оказываем гуманитарную помощь Украине".
Еврокомиссия прокомментировала встречу с делегацией Казахстан, заявив, что Домбровскис подчеркнул важность введения и обеспечения соблюдения санкций против России, и обе стороны "подтвердили важность углубления отношений между ЕС и Казахстаном, двусторонней торговли и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес... включая энергетику, связь, сельское хозяйство, экологическую повестку дня и критически важное сырье".
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