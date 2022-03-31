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Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно «но»
18:00 31.03.2022 |
Президент России Путин подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.
Об этом он заявил во время пресс-брифинга в четверг, сообщают кремлевские СМИ.
Для этого страны, которые агрессор считает "недружественными" (т.е. наложившими санкции против РФ за вторжение в Украину), должны открыть счета в российских банках. Новый порядок вступит в силу 1 апреля, а контракты, не выполняющие требования указа, будут расторгнуты.
"Если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях - будем считать это невыполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены", - заявил он.
Указ Путина об оплате газа в рублях касается только снабжения "Газпромом" по трубопроводам.
Это будет работать так: в Газпромбанке (который до сих пор не находится под санкциями и не отрезан от SWIFT) для иностранных покупателей откроют специальные рублевые счета для расчетов за газ. Как вчера сам Путин и заявил, для компаний в ЕС ничего не изменится, и они смогут дальше платить в евро, а банк уже будет конвертировать валюту в рубли.
Поэтому следующий шаг, как следует из указа Путина, - Газпромбанк на Мосбирже будет продавать полученную валюту. Более того, правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.
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