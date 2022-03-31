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Для бизнесменов Казахстана создали справочник товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Белоруссию
10:44 31.03.2022 |
В Казахстане создали сервис для проверки товаров, которые из-за санкций нельзя ввозить в Россию и Беларусь, а также вывозить из этих стран.
Об этом сообщает сайт информпортала ORDA, передает Укринформ.
Отмечается, что этот «путеводитель» составлен для бизнесменов, чтобы им проще было разобраться с тем, как действуют санкции. На сайте собран весь перечень попавших под ограничения товаров, которые запрещены для экспорта в РФ и Беларусь и импорта из них. Кроме того, там опубликован перечень международных компаний, решивших уйти с рынка обеих стран.
Министр торговли и интеграции республики Казахстан Бахит Султанов в соцсетях пояснил, что информация будет обновляться по мере появления новых данных и напомнил, что предпринимателям важно не попасть под «особое внимание» стран, введших санкции.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана разработало альтернативные маршруты перевозки грузов с учетом санкций против россии. Министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев уточнил, что экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и Транскаспийский международный транспортный маршрут.
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