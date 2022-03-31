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Лизинговая компания хочет стягнуть с РФ 3,5 миллиарда долларов за украденные самолеты
09:45 31.03.2022 |
Крупнейшая компания по лизингу самолетов подала иск на 3,5 млрд долларов за самолеты, которые украла Россия в ответ на санкции после вторжения в Украину.
Об этом сообщает Financial Times.
AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что предоставила страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть потенциальную потерю своих самолетов и двигателей, которые РФ отказывается отдавать после истекающего во вторник срока.
Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей к моменту введения западных санкций.
В среду AerCap заявила, что под угрозой находится около 2,5 млрд долларов, и предупредила, что ожидает, по крайней мере, частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.
Компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло лизингодателю снизить риски в РФ с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 млрд долларов.
По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к другим доступным средствам правовой защиты.
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