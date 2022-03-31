Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта

Как пишет издание «Газета.Ru», в данный момент у автодилеров в России закончились оригинальные запчасти и расходные материалы. Уже нельзя достать многие детали для автомобилей Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. В случаях гарантийных поломок автомобилей автоцентры начали предупреждать клиентов, что сроки поставки неизвестны

За неимением фирменных деталей дилеры предлагают бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты. В свою очередь, юристы предупреждают, что граждане могут разорить автодилеров массовыми исками с требованием выплатить неустойки и вернуть деньги за машины, причем по актуальным ценам.

Как уже сообщалось ранее, запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию может привести к росту угонов с целью разбора машин на запчасти. Эксперты также не исключают, что на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП с целью получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей.