Цена газа для Молдовы в апреле может вырасти вдвое

С 1 апреля цена российского газа для Молдовы может превысить 1000 долларов за тысячу кубических метров. Об этом в среду, 30 марта, в интервью порталу newsmaker.md заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Он отметил, что, по предварительным расчетам, закупочная цена газа составит 1160-1170 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в марте цена газа, поставляемого "Газпромом", составляла 547 долларов за тысячу кубометров.

Скачок цен на газ для Молдовы, как объяснил Чебан, связан с изменением формулы расчета цены, вступающим в силу с 1 апреля. В соответствии с новой формулой индекс апреля будет определяться на основании мартовских котировок на спотовом рынке, которые показали беспрецедентный рост на фоне войны России против Украины.

Тем не менее рост закупочных цен, по словам главы "Молдовагаза", не повлияет на потребителей. "Сейчас тариф для потребителей установлен на уровне 620 долларов за тысячу кубических метров. В апреле "Молдовагаз" не будет обращаться к регулятору с запросом о повышении тарифа. Мы выдержим эту нагрузку благодаря существенному сокращению потребления газа в апреле", - сказал Чебан.

По его словам, в апреле "Молдовагаз" планирует сократить закупки газа у "Газпрома" вдвое - с 84 до 42 млн кубических метров. В российскую компанию уже отправлен запрос о сокращении объемов поставок.

Осенью прошлого года - Молдова и "Газпром" заключили контракт о поставках газа на ближайшие пять лет. Этому предшествовал резкий скачок цен на газ в Молдове на фоне дефицита газа в европейских хранилищах. Из-за угрозы энергетического кризиса власти страны 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.