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Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правду
08:34 31.03.2022 |
Американские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем.
О содержании доклада рассказала журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Напряженность между Путиным и военными"
"Мы обладаем информацией о том, что Путин ощущает себя введенным в заблуждение российскими военными, результатом чего стала не проходящая напряженность в отношениях между Путиным и военным руководством", - сообщила Бедингфилд.
"Мы считаем, что Путина его советники дезинформируют о том, насколько эффективно действуют российские военные и в какой мере российская экономика поражена санкциями. И все потому, что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", - добавила она.
По словам Бедингфилд, администрация Байдена решила рассекретить эту информацию для того, чтобы показать, какой стратегической ошибкой для России стала война с Украиной.
Кейт Бедингфилд добавила, что источники этих сведений или методы, с помощью которых получены разведкой эти данные, не могут быть раскрыты.
"Война Путина стала стратегической ошибкой, которая оставила Россию более слабой в долгосрочной перспективе и все более изолированной на мировой арене", - подчеркнула она.
"Путин сильно ошибся"
Похожее мнение высказал и глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг.
Он заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии, и противника, и теперь ему боятся докладывать о реальном положении дел.
"Путин очень сильно ошибся в оценке ситуации. Мы думаем, что советники Путина теперь боятся говорить ему правду", - цитирует агентство Рейтер выступление Джереми Флеминга в среду в Австралийском национальном университете в Канберре.
"Это вызывает беспокойство в Пентагоне"
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях на Украине.
У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает обеспокоенность.
"Это его армия. Это его война. Он ее выбрал ... Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения", - заявил Кирби.
По словам представителя Пентагона, плохая осведомленность Путина может привести к не вполне верным решениям в ходе переговоров по прекращению конфликта.
"Если он не полностью информирован о том, как плохо у него обстоят дела, то как его переговорщики собираются прийти к соглашению?" - сказал Кирби.
Почему разведка не молчала
Сам по себе вывод о том, что Путин мало общается с кем-то и мало кому доверяет, кроме узкого круга давно знакомых ему силовиков, не нов, отчасти это связано с жесткими карантинными мерами, созданными вокруг него после начала пандемии Covid-19.
Но в последнее время в американской прессе уже не в первый раз появляются статьи, в которых делается вывод, что западные спецслужбы действительно нашли какой-то способ узнавать, что происходит вокруг Путина.
Администрация Байдена начала систематически публиковать известные ей сведения с осени прошлого года - частью этой стратегии были многочисленные и в итоге подтвердившиеся предупреждения о подготовке полномасштабного вторжения в Украину.
Обычно разведка не обнародует получаемые ей сведения - по разным причинам, в том числе - чтобы защитить источники. Но в этом случае полученную информацию предавали огласке в попытке предотвратить войну.
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