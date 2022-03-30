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Европейская «дочка» российского ВТБ-банка выставлена на продажу – Bloomberg
20:29 30.03.2022 |
Европейское подразделение российского банка ВТБ выставлено на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями США и Великобритании.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников агентства, немецкие регулирующие органы поддерживают продажу банка, так как стремятся избежать беспорядка в VTB Bank Europe. Хотя продажа не единственный вариант, она может быть согласована в кратчайшие сроки.
Пресс-служба ВТБ не ответила на запросы агентства. Пресс-секретарь BaFin, банковского регулятора Германии, отказался от комментариев. Ранее BaFin заявлял, что внимательно следит за европейским подразделением ВТБ и получает ежедневную информацию об оттоке средств.
Власти, в том числе BaFin и ЦБ Германии, пытаются избежать сценария, при котором пришлось бы задействовать систему страхования вкладов и обременять отрасль более высокими затратами. Санкции против российских банков уже привели к закрытию европейского подразделения Сбербанка.
ВТБ и немецкие регуляторы пытаются структурировать сделку таким образом, чтобы покупатель не подвергался санкционным рискам. Другой обсуждаемый вариант - обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией, хотя это может оказаться сложным, учитывая, что ВТБ находится под санкциями.
Активы VTB Bank Europe в размере 7,95 млрд евро на конец сентября делают его сравнительно небольшим кредитором в регионе. Около 1,64 миллиарда евро из этой суммы приходится на наличные и краткосрочные средства, а его обязательства включают 4,35 миллиарда евро депозитов клиентов.
ВТБ в отличие от Сбербанка не попал под санкции ЕС.
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