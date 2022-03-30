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Россия легализовала «параллельный импорт» без разрешения владельца товарного знака
19:24 30.03.2022 |
Правительство России одобрило легализацию «параллельного импорта». Разрешена реализация импортной продукции на территории РФ без разрешения владельца товарного знака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Еще один подписанный документ касается так называемого "параллельного импорта". Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", - сказал он.
Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателя, по словам Мишустина, будет утверждаться Минпромторгом РФ по предложениям отраслей.
"Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков", - сообщил Мишустин.
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