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Российский Сбербанк отменил клиентам ранее одобренную ипотеку
19:02 30.03.2022 |
Российский Сбербанк отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно.
Об этом пишет Коммерсант.
Издание отмечает, что новые условия кредитования банка предполагают ставку в два раза выше и клиенты должны будут подать новые заявки. отмечается, что ранее ставки были на уровне 9,8% годовых
Многие клиенты понесли существенные расходы на оформление сделки. Число пострадавших предварительно оценивается в сотни человек.
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