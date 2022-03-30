Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Датская сеть JYSK полностью выходит из россии
15:55 30.03.2022 |
Датская сеть мебельных магазинов JYSK после того, как временно закрыла магазины в россии 3 марта, решила полностью разорвать бизнес с агрессором.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Все магазины JYSK в России временно закрыты с 3 марта. Сегодня JYSK объявляет, что закрытие будет постоянным и что JYSK полностью выходит из России. После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - говорится в заявлении.
Президент и генеральный директор JYSK Ян Бег отметил, что компания приехала в Россию с желанием предоставить выгодное предложение населению России и начала работу с хорошим стартом. Однако в сложившейся ситуации команда менеджмента и наши владельцы не видят альтернативы закрытию деятельности в России.
Начиная с 31 марта, магазины JYSK в России временно откроются, чтобы совершить распродажу, чтобы разорить магазины. После того как продукты в магазинах будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
|Датская сеть JYSK полностью выходит из россии
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|Франция предусмотрела все сценарии, в том числе возможность прекращения поставок газа из РФ - министр
|Польша в течение месяца откажется от российского угля, а до конца года - от нефти
|Германия активировала чрезвычайный план на случай остановки газоснабжения из РФ
Это интересно
|Средний срок службы тяговых батарей составит 15 лет, как считает бывший технический директор Tesla
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности