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Финская ж/д компания восстановит грузоперевозки с РФ
11:43 30.03.2022 |
Финская ж/д компания VR Transpoint заявила, что после перерыва восстанавливает грузоперевозки с РФ.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Там отмечают, что на такое решение повлияло разъяснениям от властей Великобритании, что санкции введенные против РЖД не распространяются на соглашения VR Group. Поэтому грузовые возобновятся в среду, 30 марта.
Услуги VR Transpoint сосредоточены на перевозке продукции и сырья для экспортной отрасли.
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