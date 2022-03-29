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Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
15:42 29.03.2022 |
«Россграм», российский аналог социальной сети Instagram, уже представлен ограниченному числу разработчиков и журналистов, но само официальное приложение у сервиса пока отсутствует - и этим поспешили воспользоваться мошенники.
В маркетплейсе Play Маркет на смартфонах с ОС Android уже появилась фейковая версия приложения, по имеющейся статистике насчитывается уже более 100 000 загрузок. Пока невозможно даже предварительно подсчитать, к каким убыткам приведёт попытка его использования.
Примечательно, что установить «фейковость» приложения довольно просто при наличии минимальных знаний о мобильном софте - на момент написания новости рейтинг приложения составлял 1,2 балла, а сам софт фактически представляет собой заглушку на 5,4 Мбайт. Кроме того, немедленно после попытки открыть приложение оно пытается собрать персональные данные (включая платёжные) под предлогом участия пользователя в розыгрыше многочисленных призов.
Примечательно, что фишинговый софт не только пропущен защитой Google, но и был удалён из магазина лишь недавно, несмотря на тотально отрицательные отзывы и, вероятно, жалобы. Параллельно циркулирует приложение «Росграм» с одной «с», возможно, от тех же мошенников . Судя по числу скачиваний, оно загружено намного позже.
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