Bloomberg закрыл доступ к своей информационной платформе для клиентов из РФ и Беларуси

Bloomberg L.P. прекратил операции в России и Беларуси и закрыл для клиентов из этих стран доступ к своим информационно-финансовым продуктам. Об этом сообщается на сайте компании.

"Клиенты в этих двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, поток данных и электронные торговые платформы", - говорится в сообщении.

Также Bloomberg исключит облигации России из индексов с фиксированной доходностью в конце месяца. Это станет следующим шагом после исключения 9 марта российских акций из глобальных фондовых индексов Bloomberg.

Ранее, 15 марта, одна из крупнейших в мире торгово-информационных платформ Refinitiv (ранее - Reuters) приостановила доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам.

Перед этим, 11 марта, London Stock Exchange Group (LSEG), в которую входит платформа Refinitiv, приостановила доступ клиентов из России ко всем своим продуктам и услугам.

"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg L.P. и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги по полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", - прокомментировал Юрий Гелетий, заместитель председателя Национального банка Украины.