Крупный американский производитель алюминиевых банков Ball объявил об уходе из РФ

Американская корпорация Ball, крупный производитель алюминиевых банков с чистой выручкой $13,8 млрд в 2021 году, объявила о решении покинуть Россию.

"Ball Corporation по-прежнему глубоко обеспокоена войной на Украине. В дополнение к объявленной на прошлой неделе приостановке будущих инвестиций в России мы приняли решение немедленно сократить операции на трех наших производственных предприятиях в России и добиваемся продажи нашего российского бизнеса новому владельцу", – говорится в сообщении компании.

Она уточнила, что в 2021 году на ее российский бизнес пришлось примерно 4% общей чистой выручки и 8% общей операционной прибыли компании. Кроме того, в 2021 году заводы Ball в России произвели около 5% от 112,5 млрд ее мировых поставок банок для напитков.

Ball Corporation, согласно информации на сайте, поставляет клиентам инновационные алюминиевые упаковочные решения для напитков, товаров личной гигиены и товаров для дома, а также аэрокосмические и другие технологии и услуги, в первую очередь для правительства США. В Ball Corporation и ее дочерних компаниях работает 24,3 тыс. человек по всему миру.