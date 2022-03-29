Канадская Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в России

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России на фоне военной агрессии России против Украины.

"Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации, так как компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями", - говорится в заявлении на сайте компании.

Компания заявила, что отменила все планируемые поставки оборудования и запасных частей в Россию из-за ситуации на Украине.

Ранее крупные нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes также объявили о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России.