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Канадская Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в России
08:54 29.03.2022 |
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России на фоне военной агрессии России против Украины.
"Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации, так как компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями", - говорится в заявлении на сайте компании.
Компания заявила, что отменила все планируемые поставки оборудования и запасных частей в Россию из-за ситуации на Украине.
Ранее крупные нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes также объявили о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России.
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