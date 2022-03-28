32-метровая Nega. У Путина нашли еще одну суперъяхту

У президента России Путина нашли еще одну 32-метровая яхту Nega, которую он использует для передвижения внутри страны. Всего ему принадлежит как минимум шесть яхт. Об этом говорится в расследовании журналистов интернет-издания "Полигон".

По информации издания, Путин использовал яхту Nega во время отдыха в Ленинградской области. В частности, на ней он посещает монастырь на острове Коневец, на Ладожском озере.

Судно специально подбирали небольших размеров, чтобы не привлекать внимания и поскольку судно покрупнее не смогло бы пройти в Ладожское озеро, отмечает издание со ссылкой на собеседника, знакомого с обстоятельствами покупки яхты.

Яхта проекта Princess 32M. Так же выглядит и Nega.

Яхта принадлежит группе компаний, которая обслуживает многие объекты, связанные с Владимиром Путиным. Среди них - вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае, сообщает издание.

По информации издания, компания "Гелиос" значится в базе как действующий собственник яхты. Порт приписки судна - Санкт-Петербург. Хотя яхта может выходить в открытое море, она не покидала внутренние воды России.

Ее текущее местонахождение неизвестно. По данным издания, судно могли отогнать в финский город Котка для зимовки и планового обслуживания. Там же сейчас находится яхта Дмитрия Медведева "Фотиния". Оба судна могут конфисковать из-за санкций.

По данным издания, помимо Nega, у Владимира Путина есть как минимум пять яхт. Это "Шехерезада", Graceful, Olympia, "Чайка" и Shellest.

Судно Nega построила британская компания Princess Yachts в мае 2013 года. Это небольшая суперъяхта с двумя двигателями Rolls-Royce. На борту могут находиться десять пассажиров и до четырех членов экипажа. Яхтой такого же проекта пользовался бывший президент Дмитрий Медведев. Стоимость его судна "Фотиния" оценивалась в $11 млн. Вероятно, Nega стоила столько же.