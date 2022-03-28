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Heineken уходит из РФ, передаст бизнес новому местному владельцу
12:38 28.03.2022 |
Нидерландский Heineken, второй по величине производитель пива в мире, принял решение уйти с российского рынка и передать бизнес новому местному владельцу.
"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом в России больше не является устойчивым и целесообразным в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию", - говорится в сообщении компании.
До момента передачи российского бизнеса новому владельцу в РФ все семь пивоварен Heineken будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей.
При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями, отмечается в сообщении.
Компания не ожидает прибыли от сделки и ожидает обесценения и неденежных расходов в размере 0,4 млрд евро.
Ранее Heineken объявил, что приостанавливает инвестиции и импорт в РФ, а также производство и продажу своего флагманского бренда Heineken. Кроме того, компания отказалась от доходов от российского бизнеса - все выплаты, роялти и дивиденды были приостановлены.
Портфель производителя насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др. Национальные бренды в России включают марки "Охота", "Жигулевское", "Степан Разин", "Бочкарев" и др.
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