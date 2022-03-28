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Крупнейшая кража в истории: Россия похитила 400 лизинговых самолетов на 10 млрд долларов
11:04 28.03.2022 |
В понедельник, 28 марта, истекает крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 млрд долларов. Лизингодатели теряют надежду на то, что они вернут свои самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Боюсь, мы станем свидетелями крупнейшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", - сказал Владимир Билоткач, доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института.
Большинство самолетов по-прежнему летают по внутренним маршрутам России, хотя Бермудские острова и Ирландия, где зарегистрировано большинство из них, приостановили действие сертификатов летной годности, что обычно означает, что полеты должны быть приостановлены.
Двойная регистрация не допускается в соответствии с международными правилами, но Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранцам, в свой собственный реестр. Правительство России также заявило, что 78 самолетов российских перевозчиков были арестованы за границей и не вернуться в Россию.
Авиация стала одной из первых жертв вторжения Москвы в Украину, поскольку Запад и Россия ввели запреты на использование воздушного пространства. Теперь арендодателям грозят большие списания или долгая страховые споры, поскольку 28 марта приближается крайний срок прекращения аренды самолетов в соответствии с санкциями Европейского Союза.
Хотя самолеты застрахованы, беспрецедентный характер и масштабы потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных разбирательств между арендодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения о выплатах, говорят аналитики.
И даже если самолеты будут конфискованы, возмещаемая стоимость будет под вопросом, потому что самолеты должны иметь точные записи о техническом обслуживании, чтобы гарантировать, что они были оснащены подлинными, отслеживаемыми деталями - еще одна область, на которую нацелены западные санкции в отношении России.
Хотя общая стоимость самолетов огромна, влияние на отдельные лизинговые компании все еще может быть управляемым, даже если потребуется списание, поскольку на долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.
"Это не нанесет вреда этим предприятиям", - сказал Брэд Дейли, директор Alton Aviation Consultancy, ранее работавший в ирландском лизинговом гиганте AerCap Holdings.
Однако, по его словам, "это действительно меняет будущий рыночный потенциал России".
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