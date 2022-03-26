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Производители судовых двигателей разрывают контракты с Россией
16:14 26.03.2022 |
Финская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с Россией, в том числе обучение работе с оборудованием. Немецкая компания MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая давление на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Российский морской сектор уже борется с сокращением других услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, что жизненно важно для доступа к портам и обеспечения страховки. Это происходит на фоне ухода судоходных компаний и западных санкций, введенных в отношении ее ведущего морского перевозчика "Совкомфлот" после вторжения Москвы в Украину.
Wartsila, ведущий мировой производитель морского и энергетического оборудования, приостановил все поставки и продажи в Россию и Беларусь из-за войны на Украине и примет меры, чтобы "следовать санкционным рамкам Европейского Союза по мере их развития", заявил представитель компании.
"В связи с этим прекращено обучение по использованию наших двигателей/корабельных технологий для российских юридических лиц, независимо от национальности физических лиц", - говорится в сообщении.
Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение использованию своего оборудования в России. Представитель компании заявил, что она "на 100% соблюдает введенные санкции".
В отдельном заявлении MAN Energy Solutions говорится, что все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, "должны рассматриваться в каждом конкретном случае".
Источники в судоходной отрасли говорят, что, учитывая сложности мировых морских перевозок, было неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от этих услуг.
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