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Армения просит Путина послать больше военных из РФ и говорит о «расследовании» действий миротворцев
14:18 26.03.2022 |
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние дни провел два раунда переговоров с президентом России Путиным из-за нарушения азербайджанскими военными линии столкновения в Нагорном Карабахе.
О последнем разговоре лидеров, состоявшемся 25 марта, сообщает пресс-служба Пашиняна, которую цитирует "Радио Свобода".
Как известно, в четверг Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Ереван, нарушил контактную линию. В пятницу в столкновениях с азербайджанскими войсками, которые пошли в наступление, погибли трое солдат - этнических армян, 14 получили ранения.
Это столкновение произошло несмотря на то, что стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию.
В пресс-службе Пашиняна сообщили, что тот заявил Путину "о необходимости расследовать действия российских миротворцев в данной ситуации и подчеркнул, что необходимо, чтобы российские миротворцы требовали отвода азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции". "Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования кризисной ситуации в Нагорном Карабахе", - добавили в пресс-службе.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт разговора по Карабаху, и добавил, что было уже два раунда переговоров 24 и 25 марта, сообщает Радио Азатутюн.
Между тем де-факто власти Карабаха, зависимые от Армении, просят Россию увеличить численность миротворцев.
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