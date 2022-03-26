Нидерландский производитель красок Holland Colours приостанавливает бизнес в России и Беларуси

Нидерландский производитель красок и покрытий Holland Colours объявил о прекращении инвестиций в российские и белорусские проекты.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Holland Colours.

"Holland Colors приостанавливает все развитие рынка и бизнеса в России и Беларуси, но будет продолжать продажи имеющимся клиентам в соответствии с санкциями ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство компании решительно осуждает акт агрессии и насилия в отношении украинского народа.

Экспортные продажи в Россию, Беларусь и Украину составляют менее 4% от общего дохода группы Holland Colors.