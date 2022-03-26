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Великобритания мешает России заменить утраченные на Украине беспилотники: введены санкции против оборонной компании «Кронштадт»
10:36 26.03.2022 |
Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании «Кронштадт», которая является основным производителем дронов «Орион» и других беспилотников, о чём сообщило Министерство обороны.
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия ограничила пилотируемые вылеты за пределы линии фронта и вынуждена использовать больше беспилотных летательных аппаратов. Британские военные эксперты уверены, что российским войскам потребуется больше дронов. При этом введённые санкции помешают России заменить беспилотники, утраченные на территории Украины.
"Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники".
Министерство обороны Великобритании.
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