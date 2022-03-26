Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»

Как сообщило издание Wall Street Journal (WSJ), сервис Google Pay приостановил пилотную программу по интеграции российских карт «Мир» в свою платёжную систему. Это значит, что платежи через Google становятся полностью недоступными для российских пользователей.

«Google Pay приостанавливает функционирование связанных с платежами сервисов в России в результате проблем в работе неподконтрольных нам платёжных служб», - процитировало WSJ слова представительницы Google. Пилотный проект по интеграции карт «Мир» был запущен поисковым гигантом в октябре прошлого года.

Первые проблемы в работе Google Pay стали отмечаться после того, как MasterCard и VISA приостановили обслуживание российских клиентов - их карты больше не принимаются за рубежом, а карты иностранных банков перестали работать в России. Карты «Мир» обслуживаются Национальной системой платёжных карт (НСПК). Эта же система с 2015 года проводит платежи по выпущенным в России картам MasterCard и VISA, поэтому они продолжают работать на территории страны - некоторые банки даже сделали их действительными бессрочно из-за невозможности перевыпуска.

Напомним, ранее стало известно, что возможность добавления карт «Мир» пропала в платёжной системе Apple Pay - компания Apple официально уведомила НСПК о своём решении. Американский производитель ранее приостановил поставки своей продукции в Россию, и все анонсированные на весеннем мероприятии новинки в стране уже не появятся.