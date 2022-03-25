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Tiffany отказалась от покупки бриллиантов российского происхождения
21:30 25.03.2022 |
Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co отказался от закупок продукции из России, сообщает Marketwatch со ссылкой на представителя компании.
"Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены", - говорится в сообщении представителя Tiffany.
Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий. Запрет Tiffany распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. Компания не уточнила, сможет ли она покупать алмазы, добытые до конфликта, которые находятся в процессе огранки или полирования.
Tiffany, принадлежащая сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, была долгосрочным клиентом российской "АЛРОСА".
Ранее из-за ситуации в Украине от закупок отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не оказал значительного влияния на их бизнес. Signet также попросила всех своих поставщиков приостановить бизнес с Россией и подтвердить, что каждая партия для Signet не содержит алмазов или драгметаллов российского происхождения, приобретенных после 24 февраля.
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