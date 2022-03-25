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Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры об инвестировании до 500 миллионов долларов в РФ
17:49 25.03.2022 |
Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры с "Сибуром" об инвестировании до 500 миллионов долларов в новый газохимический завод в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее компании планировали создать проект аналогичный Амурскому газохимическому комплексу, мощности которого, как ожидалось, составят 2,7 миллиона тонн продукции в год.
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