Американская сеть отелей высшего класса Hyatt hotels прекращает деятельность в России

Американская компания Hyatt hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, разрывает контракты и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Деловые отношения будут прекращены с 26 марта, говорится в пресс-релизе компании.

Решение было принято из-за войны России в Украине.

В компании отметили, что, как и было объявлено ранее, прекращаются новые инвестиции в Россию.

"В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. Гостям с вопросами о проживании на 26 марта 2022 года и позднее рекомендуется обращаться непосредственно в отель", - говорится в сообщении.