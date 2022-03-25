Финансовые новости
- |
- 25.03.22
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американская сеть отелей высшего класса Hyatt hotels прекращает деятельность в России
17:42 25.03.2022 |
Американская компания Hyatt hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, разрывает контракты и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Деловые отношения будут прекращены с 26 марта, говорится в пресс-релизе компании.
Решение было принято из-за войны России в Украине.
В компании отметили, что, как и было объявлено ранее, прекращаются новые инвестиции в Россию.
"В соответствии с примененными санкциями и правительственными директивами, связь, контракты и отношения Hyatt с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекращаются с 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. Гостям с вопросами о проживании на 26 марта 2022 года и позднее рекомендуется обращаться непосредственно в отель", - говорится в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий
|Путин приказал продавать газ только за рубли. Что это было?
|Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей
|Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайская нефтяная компания Sinopec приостановила переговоры об инвестировании до 500 миллионов долларов в РФ
|Американская сеть отелей высшего класса Hyatt hotels прекращает деятельность в России
|Объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений приблизился к $35 млрд
|ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет
|Финляндия отменяет пассажирские поезда в Россию
|Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у «миротворцев РФ»
|Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российских нефти и газа - глава МИД
Это интересно
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома
|Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой
|На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram
|AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем
|Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов
|Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун