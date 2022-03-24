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Российские военные заводы останавливаются из-за нехватки деталей – Генштаб
15:38 24.03.2022 |
Российские предприятия военно-промышленного комплекса вынуждены сокращать свою работу из-за нехватки деталей. Об этом в сводке в четверг сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии Вымпел", - говорится в сообщении.
Вымпел - одно из ведущих конструкторских бюро в России по разработке авиационного вооружения. Оно занимается разработкой управляемых ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - земля". Авиационное вооружение Вымпела применяется на боевых самолетах и вертолетах.
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