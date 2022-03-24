Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил в Telegram, что Google прекратила лицензировать ОС Android для российских производителей смартфонов. Не исключается вариант, при котором поисковый гигант наложит запрет на продажи в России Android-смартфонов всех брендов.

Выпуском смартфонов под управлением Android занимаются несколько российских компаний. Платформа является бесплатной и поставляется с открытым кодом, однако для возможности использовать мобильные сервисы Google (Google Mobile Services, GMS) производители обязываются проходить сертификацию: демонстрировать свой софт и изменения, которые вносятся в предустановленное ПО.

С 23 марта лаборатории Google начали отказывать по всем проектам российских компаний со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспрт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию». Таким образом, российские бренды лишаются возможности использовать пакет GMS на своих смартфонах под управлением Android.

Производителей устройств из других стран данный запрет не касается, однако формулировка Google может подразумевать, что Россия перестанет импортировать лицензированные Android-устройства. Господин Муртазин также напомнил, что завтра, 25 марта, американский Минторг может дать дополнительные разъяснения всем производителям относительно поставок смартфонов в Россию.